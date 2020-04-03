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Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Новини » Економіка     03.04.2020 - 10:53
Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 6 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 3 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,42 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 29,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3700 - 27,4200 грн/долар, євро 29,5459 - 29,5998 грн/євро, російський рубль 0,3531 - 0,3540 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3700

27,4200

EUR/UAH

29,5459

29,5998

RUB/UAH

0,3531

0,3540

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Нагадаємо, 2 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4200 - 27,4800 грн/долар, євро 29,7507 - 29,8158 грн/євро, російський рубль 0,3467 - 0,3477 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 квітня встановлено на такому рівні: 27,5962 гривень за 1 долар (-0,1576 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,7538 гривень за 1 долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що більша частина коштів, які Україна розраховує отримати від МВФ, повинна бути спрямована на покриття дефіциту держбюджету і створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом.

НБУ на 3 квітня знизив офіційний курс долара НБУ знизив офіційний курс євро
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