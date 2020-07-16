Різке зростання: що відбувається з курсом долара 16 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 27,36 гривень за долар. Курс євро виріс на 19 копійок до 31,15 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,11 (27,00 - 15 липня), продажу - 27,36 (27,20 - 15 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,62 (30,40 - 15 липня), продажу - 31,15 (30,96 - 15 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 15 липня), продажу 3,87 (3,86 - 15 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,24 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 31,05 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 липня довідковий курс на рівні 27,27 грн/долар, знизивши його порівняно з 15 липня (27,10 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,15 - 27,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

У своєму виступі з трибуни парламенту Шевченко заявив, що буде дотримуватися політики макроекономічної стабільності.

При цьому він озвучив плани змінити політику інфляційного таргетування з метою стимулювання економіки.

Згідно з прогнозами аналітиків групи ICU, на цьому тижні валютний курс продовжить коливатися близько 27 гривень/долар. При цьому головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ.