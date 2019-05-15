Резиденцію посла США в Греції закидали пакетами з фарбою

Фото: резиденція посла США в Греції (iefimerida.gr)

Відповідальність за напад взяла на себе анархістське угруповання "Рубікон"

У столиці Греції Афінах невідомі закидали пакетами з фарбою і димовими шашками резиденцію посла США в Греції Джеффрі Пайетта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Greece.



Повідомляється, що в цьому брали участь близько десяти осіб. Інцидент стався близько 04:00 за місцевим часом. Група людей під'їхала до резиденції, закидала пакетами і шашками, а потім зникла з місця події. Співробітникам поліції, які знаходилися недалеко від резиденції посла, вдалося затримати вісім чоловік.

Відповідальність на напад взяла на себе анархістське угруповання "Рубікон". У її заяві йдеться, що таким чином нападники висловили підтримку бойовикам з угрупування "17 листопада" Дімітрісу Куфодинасу, який з 2 травня оголосив голодування у в'язниці. У 2003 році він отримав 13 довічних термінів.



У Міністерстві закордонних справ Греції засудили цей акт вандалізму.

"Це неприйнятна і безвідповідальна дія, яка, однак, не вплине на дружбу і співробітництво між нашими двома країнами", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Греції прогримів вибух в ресторані міста Каламата на півострові Пелопоннес. В результаті вибуху загинули щонайменше троє людей, ще один отримав поранення.

Крім того, 2 березня під консульством Російської Федерації у столиці Греції Афінах прогримів вибух. Невідомі на мотоциклі під'їхали до консульства і кинули вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.