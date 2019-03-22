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Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 11:25
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
Фото: посольство РФ в Афінах (twitter.com/sofokleous)

Невідомі на мотоциклі під'їхали до консульства і кинули вибуховий пристрій

У п'ятницю, 22 березня, вранці під консульством Російської Федерації у столиці Греції Афінах прогримів вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, невідомі на мотоциклі під'їхали до консульства і кинули вибуховий пристрій.

Грецька поліція повідомляє, що ніхто не постраждав, а вибух не був сильним.

"Вранці в п'ятницю невідомі нападники на мотоциклі кинули вибуховий пристрій, швидше за все, ручну гранату, під російське консульство в Афінах", - йдеться в повідомленні.

Ніхто ще не взяв на себе відповідальності за цей інцидент. Правоохоронці оточили місце події.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на території посольства Великобританії у столиці Сербії Белграді знайшли гранату. Вибуховий пристрій було виявлено працівниками посольства. На місце відправили противодиверсионные підрозділи МВС Сербії і швидку.

Крім того, у Єгипті стався вибух на заводі по виробництву фосфатних добрив у місті Айн-Сохна, розташованому на березі Суецької затоки. В результаті інциденту десять людей загинули, ще 15 отримали поранення.

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