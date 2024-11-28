Новый год-2025. Как города Украины готовятся к праздникам и где уже устанавливают елку (фото)

В городах Украины уже устанавливают новогодние елки. Однако не все регионы будут монтировать елки к рождественским и новогодним праздникам.

РБК-Украина рассказывает, когда и в каких населенных пунктах установят праздничные елки.

К Рождеству и Новому году в Украине начали монтировать главные елки. Однако некоторые регионы решили отказаться от массовых празднований и украшения елок. В частности, Кропивницкий, Черкассы, Чернигов, Винница и Житомир.

Киев и область

Главную елку страны начнут устанавливать уже 2 декабря. А торжественное открытие запланировано на День святого Николая, 6 декабря.

Как и в предыдущие годы, елка будет установлена на территории Софийской площади. В частности, до 10 января 2025 года. Кроме того, на Софийской площади будут обустроены: фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов и 2 домика с сувенирной продукцией.

В городе Ирпень в Киевской области уже начали монтировать главную елку. Этот город начал подготовку к Рождеству и Новому году первым в области.

По традиции главная городская елка засияет уже 6 декабря на Центральной площади Ирпеня. А пока на площади установили каркас, который вскоре будет дополнен искусственными ветвями и украшениями.

В городе Буча также началась подготовка к зимним праздникам. На Киевской площади уже устанавливают главную елку города.

Как и главную елку страны, бучанскую – устанавливают при поддержке меценатов. Ее украсят игрушками, уже ставшими символом бучанских праздников в прошлом году.

Харьков

Главную елку города Харьков установили на станции метро "Университет" на прошлой неделе. В то же время все остальные зимние установки добавили только сегодня. Однако иллюминация заработает с 1 декабря.

К Рождеству и Новому году в городе планируется украсить несколько станций метро. Как и в прошлом году, на станциях метрополитена будут проводить праздничные мероприятия для детей. Однако основные события будут проходить на станции метро "Университет".

Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения, в центре города засияют праздничные инсталляции. В частности, на площади Свободы, возле оперного театра и сада Шевченко.

Ровно

В этом году главную праздничную елку в Ровно должны установить на Театральной площади. В то же время монтировать елку будет Ровенский академический украинский музыкально-драматический театр, а не город.

Торжественное открытие елки состоится 6 декабря - в День святого Николая. Кроме того, в этот день в городе начнется недельный "Скрудж Фест". На фестивале будут показывать украинские и мировые рождественские представления. У "Скрудж Феста" также будет праздничная ярмарка, локации с рождественскими мастер-классами и фотозоны.

Луцк

27 ноября, в Луцке начали подготовку к Рождеству и Новому году. Ожидается, что на Театральной площади будет украшено 3 елки.

К тому же в городе планируют установить праздничную иллюминацию. В частности, по проспекту Свободы и на улице Леси Украинки. Центральные елки и иллюминацию включат в канун Дня Святого Николая - 5 декабря. Однако точная дата пока неизвестна.

В период зимних праздников в Луцке планируют провести ряд мероприятий. В городе проведут: благотворительную рождественскую ярмарку, фестиваль вертепов "С Рождеством Христовым", творческий проект "Рождественская мастерская" и другие.

Черновцы

Главную праздничную елку в Черновцах установят на проезжей части улицы Героев Майдана. В частности, напротив сквера Дня вышиванки. Заметим, что в это время движение по улице Героев Майдана перекроют.

По словам заместителя городского головы Черновицкого городского совета Юрия Лесюка, елка будет искусственной и без иллюминаций. Игрушки для нее, вероятно, будут делать дети.

Ивано-Франковск

В этом году главная елка Ивано-Франковска будет искусственной. Это новогоднее дерево оборудовано 3D-иллюминацией с программным контроллером и с разными световыми функциями.

В 2024 году праздничную елку установят не там, где всегда - на Вечевой площади. Ее поставят на площади возле городского озера. Однако дату торжественного открытия главной елки сообщат впоследствии.

Тернополь

В понедельник, 25 ноября, в Тернополе начали монтировать главную городскую елку. Как и в предыдущие годы, новогоднее дерево будет искусственным.

Торжественное открытие елки запланировано на День святого Николая, 6 декабря. Около нее установят традиционный рождественский вертеп, а дерево украсят патриотическими игрушками ручной работы.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников в Тернополе будет работать Сказочная резиденция. А также тематические фотозоны и различные мастер-классы.