"Режим тишины". В Кировоградской области вводят ряд запретов при воздушной тревоге

В Кировоградской области будут действовать запреты во время воздушной тревоги. В частности, местные жители не смогут использовать сельхозтехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram .

"Совет обороны Кировоградской области принял решение о соблюдении режима тишины во время воздушной тревоги", - отметил чиновник.

По его словам, такой "режим тишины" предусматривает запрет на использование эксплуатации сельхозтехники, производственных установок, машин и агрегатов.

Запрет на салюты в Украине

Напомним, еще в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает запрет на использование салютов и фейерверков в Украине.

При этом в Киеве местные власти, помимо салютов, также запретили езду автомобилей без глушителя.