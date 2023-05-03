В Украине запретили салюты, фейерверки и ночной шум: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете фейерверков. Кроме того, закон предусматривает запрет ночной музыки и ремонтных работ в домах в выходные дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7438 , принятый Радой в апреле.

Закон предусматривает запрет на использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).

Эти нормы вступают в силу после опубликования закона.

Кроме того, через шесть месяцев в Украине вступят в силу нормы об уменьшении шума.

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане будут обязаны принимать меры по недопущению превышения уровней шума, в таких помещениях и на таких территориях (защищенных объектах):

1) в помещениях жилых домов и на придомовой территории;

2) в помещениях учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждениях, домах-интернатах, учебных заведениях, культуре;

3) в помещениях гостиниц и общежитий;

4) в помещениях общепита, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса, расположенных в пределах населенных пунктов;

5) в помещениях других построек и сооружений, в которых постоянно или временно находятся люди;

6) на территориях парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории микрорайонов и групп жилых домов.

Шум на защищенных объектах при проведении каких-либо видов деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток.

Кроме того, на защищенных объектах с 22 до 8 часов запрещаются громкое пение и выкрики, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников бытового шума, использование пиротехнических изделий.

"Проведение на защищенных объектах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни - круглосуточно", - говорится в законе.