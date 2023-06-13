"Режим тиші". У Кіровоградській області вводять низку заборон при повітряній тривозі
У Кіровоградській області діятимуть заборони під час повітряної тривоги. Зокрема, місцеві жителі не зможуть використовувати сільгосптехніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.
"Рада оборони Кіровоградської області ухвалила рішення про дотримання режиму тиші під час повітряної тривоги", - зазначив чиновник.
За його словами, такий "режим тиші" передбачає заборону використання експлуатації сільгосптехніки, виробничих установок, машин і агрегатів.
Заборона на салюти в Україні
Нагадаємо, ще у травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону на використання салютів та феєрверків в Україні.
При цьому в Києві місцева влада, крім салютів, також заборонила їзду автомобілів без глушника.
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