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"Режим тиші". У Кіровоградській області вводять низку заборон при повітряній тривозі

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Кропивницький, Вівторок 13 червня 2023 16:46
"Режим тиші". У Кіровоградській області вводять низку заборон при повітряній тривозі Фото: у Кіровоградській області вводять низку заборон при повітряній тривозі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Кіровоградській області діятимуть заборони під час повітряної тривоги. Зокрема, місцеві жителі не зможуть використовувати сільгосптехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

"Рада оборони Кіровоградської області ухвалила рішення про дотримання режиму тиші під час повітряної тривоги", - зазначив чиновник.

За його словами, такий "режим тиші" передбачає заборону використання експлуатації сільгосптехніки, виробничих установок, машин і агрегатів.

Заборона на салюти в Україні

Нагадаємо, ще у травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону на використання салютів та феєрверків в Україні.

При цьому в Києві місцева влада, крім салютів, також заборонила їзду автомобілів без глушника.

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