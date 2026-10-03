Заявления Путина об успехах РФ на фронте настолько нереальны, что напоминают галлюцинации - ISW

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в сентябре войска РФ захватили более тысячи квадратных километров украинской территории, но реальные данные свидетельствуют о другом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Путин утверждал, что в сентябре русская армия захватила 1301 кв. км территории Украины. Это, по его заявлению, в 2,5 раза больше, чем территориальные достижения, о которых Россия отчитывалась в предыдущие месяцы.

Однако анализ ситуации на фронте, проведенный ISW, показывает совсем иную динамику.

"Заявления Путина об успехах российских войск на фронте в сентябре 2026 года настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации", - говорится в отчете.

По данным института, в сентябре российские войска понесли чистые территориальные потери в размере 80,81 кв. км.

То есть речь не идет о захвате более 1300 кв. км, как заявил Путин, а об противоположной тенденции – по итогам месяца российская армия потеряла больше территории, чем получила.

Аналитики также отдельно учли случаи, когда российские военные продвинулись на определенных участках, но не смогли установить над ними контроль. Даже при таком подходе результат остается противоположным заявлениям Кремля.

С учетом таких проникновений чистые территориальные потери русских войск в сентябре составили 175,18 кв. км, отмечает ISW.

Какова цель Кремля

В институте считают, что заявления Путина создают искаженную картину боевых действий. По оценке аналитиков, они формируют представление о якобы масштабном русском наступлении, охватывающем весь фронт.

В ISW назвали такие утверждения частью когнитивной войны Кремля, направленной на то, чтобы представить российское наступление значительно масштабнее, чем оно на самом деле.

В то же время, аналитики подчеркнули, что не могут оценить, знает ли Путин о несоответствии озвученных им цифр реальной ситуации. В ISW предполагают, что диктатор может просто получать искривленные данные о ходе боевых действий.

По мнению аналитиков, это может быть связано с культурой сокрытия неудач и представления руководству удобной информации, которая, по их оценке, глубоко укоренена в российской военной командной структуре.