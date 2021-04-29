"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла для населення на травень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направила великим виробникам теплової енергії цінові пропозиції на травень. Ціна газу встановлена на рівні 8325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1000 куб. м, що на 6,4% більше, ніж у квітні (7827 гривень).

Як зазначається в повідомленні, ціна підвищуються "через високий попит, що зберігається в умовах прохолодної погоди, та зниження запасів газу в ПСГ".

У НАК нагадали, що з травня припиняється дія Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів.

"Невдовзі теплокомуненерго зможуть вільно обирати постачальника газу. Реформа ринку вийде на фінішну пряму. Нафтогаз зацікавлений у розвитку конкуренції у сегменті реалізації газу для виробників тепла, обсяг якого за підсумками минулого року сягнув 7,6 млрд куб. м", - сказала в.о. генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ірина Журавльова.