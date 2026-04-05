В МИД РФ пожаловались на "войну на три фронта".

Как пишет РБК-Украина , об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Всероссийском медиафоруме "ЮНКОР" в Национальном центре "Россия", сообщают рос СМИ.

Так, российская верхушка все чаще вынуждена публично признавать, что развязанная ею полномасштабная война против Украины превратилась в стратегическую ловушку.

Например, Мария Захарова начала жаловаться на трудности, озвучив, что Россия ведет изнурительную борьбу аж на трех фронтах одновременно: на военном, экономическом и информационном.

"Мы боремся на трех фронтах. На одном фронте у нас один вооруженный конфликт, битва. На другом фронте - экономическая битва, потому что против нашей страны развернута торговая война. Еще есть и информационный фронт", - отметила дипломат.

Эти слова прозвучали как косвенное подтверждение того, что ресурсы Москвы не безграничны. Еще бы, каждый из названных Захаровой "фронтов" является прямым следствием агрессии Кремля:

Вооруженный конфликт: оккупационные войска продолжают сжигать резервы в Украине, встречая героическое сопротивление ВСУ. Экономическое сражение: "Торговая война", на которую жалуется дипломат, - это петля международных санкций, которая медленно, но уверенно разрушает российскую промышленность. Информационный фронт: Кремль окончательно проиграл битву за мировую аудиторию, оказавшись в вакууме собственных фейков и пропаганды.

Подобная риторика может быть направлена на оправдание новых волн мобилизации и падения уровня жизни россиян. Очевидно, что Захарова пытается подать свою страну как "жертву", хотя именно действия РФ привели к полной международной изоляции страны.