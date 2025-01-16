"Режим ожидания": ВМС рассказали о присутствии российских ракетоносителей в Средиземном море

Российские ракетоносители, которые уже несколько лет находятся в Средиземном море, пока не демонстрируют признаков активного применения. Пребывание этих судов в этом регионе - это скорее часть постоянного оперативного присутствия, а не подготовка к боевым действиям.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Это такой у них способ присутствия. В Средиземном море есть постоянная оперативная группировка, которая ранее базировалась в Тартусе. По состоянию на сейчас они просто болтаются в море", - отметил Плетенчук.
По его словам, хотя ракетоносители России находятся в Средиземном море, никакого применения их боевых возможностей не наблюдалось в последние годы.
Важной деталью является то, что украинские военные внимательно следят за ситуацией, ведь уже более 10 суток российские силы не имеют возможности попасть на свою базу в сирийском Тартусе - единственную зарубежную военно-морскую базу России.
Плетенчук подчеркнул, что это свидетельствует о том, что на базе есть определенные ограничения, которые, вероятно, влияют на их дальнейшую деятельность.
"Скорее всего, это сейчас больше такой режим ожидания", - отметил он, предполагая, что россияне пока удерживают свое военное присутствие в регионе.
Учитывая эти обстоятельства, ВМС Украины продолжают мониторить ситуацию и готовы реагировать на любые изменения в действиях российских сил в этом важном регионе.
По его словам, эта ситуация также является частью более широкой стратегии России в Средиземном море, где она пытается удерживать контроль и сохранять влияние на важные морские пути, одновременно минимизируя риски для своих сил.
ВМС Украины, в свою очередь, продолжают постоянно мониторить ситуацию, учитывая все изменения в поведении российских сил. Они готовы реагировать на любые изменения в обстановке и, в случае необходимости, оперативно принять меры для защиты национальных интересов.
Напомним, 9 января спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как недавнее сбитие вертолетов дронами Magura повлияло на тактику россиян в Черном море.
Ранее мы писали о том, что украинские военные пока не фиксируют подготовки РФ к ракетному удару из Черного моря.
Добавим, в конце декабря прошлого года в украинских ВМС объяснили, почему РФ уменьшила использование кораблей в Черном море.