В ВМС объяснили, почему Россия уменьшила использование кораблей в Черном море

Российская Федерация была вынуждена переложить основные функции флота в Черном море на авиацию. Это вызвано украинскими атаками, которые привели к значительным потерям РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас акваторию Черного моря и прибрежные воды вместо кораблей и катеров патрулируют российские самолеты.

"Российская авиация остается активной, на нее фактически переведена достаточно большая часть функционала, в том числе с корабельно-катерного состава. Самолеты патрулируют и акваторию и прибрежную зону, эти вопросы в основном возлагаются сейчас на авиацию", - рассказал Плетенчук.

По его мнению, такие изменения у россиян вызваны уничтожением нескольких кораблей вблизи оккупированного Крыма. Это заставило оккупантов оставить свои базы в Крыму и сосредоточиться на сохранении остатков своего корабельного состава.

Заметим, что по данным ВМС на утро 30 декабря, в Черном море был зафиксирован один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", однако ракеты на нем - отсутствуют. А вот в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Ранее мы писали о том, что украинские военные пока не фиксируют подготовки РФ к ракетному удару из Черного моря. Однако, по словам Плетенчука, для полной оценки нужно также провести анализ с воздуха.