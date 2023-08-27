"Режим ожидания": как изменились прогнозы украинцев по курсу доллара и росту цен

Индекс текущего положения составляет 54,5, что на 2,2 п. выше уровня этого показателя в июне. Индекс экономических ожиданий вырос на 0,4 п. и составляет 103 п.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2,6 п. и составляет 127,3 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 1,9 п. и составляет 180,3 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,6 п. 139,2 п.

"В июле 2023 года, после существенного снижения показателей по всем составляющим индикатора в прошлом месяце, мы фиксируем стабилизацию ситуации и даже незначительный рост по большинству показателей. В течение июля фиксируется незначительный рост как индекса потребительских настроений, так и индексов текущего положения и экономических ожиданий. Можем предположить, что население находится в "режиме ожидания". Мы продолжаем наблюдать за ситуацией и оценивать динамику только на более длительных временных промежутках", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.