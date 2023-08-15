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Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы

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Украина, Вторник 15 августа 2023 12:59
Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы Фото: курс доллара может вырасти до 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курсовые ожидания в Украине начали ухудшаться. И финансовые аналитики, и граждане ждут девальвации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, финансовые в июле 2023 года прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,26 грн/доллар. В июне они ожидали курс 39,54 грн/доллар.

Курсовые ожидания граждан ухудшаются второй месяц подряд. Население в июле ждало курс 39,75 грн/доллар (в июне - 39,66 грн/доллар)

Кроме того, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.

Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы

Динамика валютного рынка

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики.

Однако в июле средний курс продажи наличного доллара вырос на 0,1% до 37,28 гривен. Курс вырос после падения в течение полугода.

В частности, в конце июля курс подскочил на 50 копеек. Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.

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