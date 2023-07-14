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Пессимизм растет: украинцы стали больше опасаться повышения цен и курса доллара

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Украина, Пятница 14 июля 2023 10:24
Пессимизм растет: украинцы стали больше опасаться повышения цен и курса доллара Фото: украинцы ухудшили ожидания курса доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев упал 9,5 пункта и составил 82,5 п. Снизились все составляющие индикатора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 9,1 п. и составляет 129,9 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 8,3 п. и составляет 182,3 п. девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 138,6 п.

Пессимизм растет: украинцы стали больше опасаться повышения цен и курса доллара

"В июне 2023 года фиксируется снижение показателей по всем составляющим индикатора - снизился, как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий. В целом прослеживается более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на данный момент, так и будущего", - комментируют аналитики Info Sapiens.

В то же время, как отмечают аналитики, во времена существенных изменений и активного развития ситуации, мониторинг индикатора более целесообразен на более длительных временных промежутках для более надежной оценки динамики и перспектив.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Напомним, инфляционные и курсовые ожидания в Украине за последние два месяца значительно улучшились. Финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

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