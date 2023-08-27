"Режим очікування": як змінилися прогнози українців щодо курсу долара та зростання цін

Індекс поточного становища складає 54,5, що на 2,2 п. вище за рівень цього показника у червні. Індекс економічних очікувань зріс на 0,4 п. та складає 103 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2,6 п. та складає 127,3 п. Індекс інфляційних очікувань знизився на 1,9 п. та складає 180,3 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 0,6 п. та складає 139,2 п.

"У липні 2023 року, після суттєвого зниження показників за усіма складовими індикатора у минулому місяці, ми фіксуємо стабілізацію ситуації і навіть незначне зростання за більшістю показників. Протягом липня фіксується незначне зростання як індексу споживчих настроїв, так і індексів поточного становища та економічних очікувань. Можемо припустити, що населення знаходиться у "режимі очікування". Ми продовжуємо надалі спостерігати за ситуацією і оцінювати динаміку лише на довших часових проміжках", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.