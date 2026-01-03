Режим Мадуро нарушил все принципы: МИД Украины о захвате президента Венесуэлы

"Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, свободную от диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех отношениях", - отметил Сибига.

Он отметил, что демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивают масштабные преступления его режима, а также насилие, пытки, угнетение, нарушение всех основных свобод, кражу голосов, разрушение демократии и верховенства права.

"Украина, как и десятки других стран в разных частях света, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия в отношении протестующих. Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством", - пишет глава украинского МИД.

Сибига добавил, что Украина будет и дальше поддерживать право венесуэльцев на нормальную жизнь, уважение и свободу.

Он подчеркнул, что Киев выступает за "дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, уделяя приоритетное внимание демократии, правам человека и интересам венесуэльцев".

"Благодарим всех, кто во всем мире помогает защищать жизнь", - резюмировал Сибига.