Режим Асада знову застосував хімзброю в Сирії, - Держдеп США

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Війська Асада могли застосувати хімзброю в неділю, 19 травня

Державний департамент Сполучених Штатів Америки підозрює, що режим Башара Асада знову застосував хімічну зброю у Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Вашингтоні підозрюють, що сирійський уряд застосував хімічну зброю під час атаки на північному заході Сирії у неділю, 19 травня. Наразі в Держдепі збирають всю інформацію про цей інцидент.

"Ми все ще збираємо інформацію про інцидент, але ми повторюємо наше попередження, що в разі використання режимом Асада хімічної зброї, Сполучені Штати та наші союзники будуть реагувати швидко і належним чином", - йдеться у заяві Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація режиму Башара Асада обстріляла населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули 6 цивільних.

Як писало РБК-Україна, Сили протиповітряної оборони Сирії відбили ракетний обстріл з боку Голанських висот. Сирійські ППО збили повітряні цілі в небі над провінцією Ель-Кунейтра. Атака була націлена на передмістя Дамаска, де розташовані іранські військові об'єкти та склади з боєприпасами і технікою.

Раніше, 12 травня в Сирії урядові ЗМІ заявили, що в результаті обстрілу бойовиками на північному заході країни загинули щонайменше 6 цивільних. Також було завдано великої шкоди місту Сукайлабія. У відповідь урядові війська Асада завдали ударів по позиціях бойовиків Хаят Тахрір аш-Шам у провінції Ідліб.