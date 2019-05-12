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У Сирії в результаті обстрілу загинули цивільні

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 15:58
У Сирії в результаті обстрілу загинули цивільні
Фото: війна в Сирії (twitter.com/SyriaCivilDef)

В результаті обстрілу загинуло 6 цивільних

У Сирії урядові ЗМІ заявили, що в результаті обстрілу бойовиками на північному заході країни загинули щонайменше 6 цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Повідомляється, що в результаті обстрілу бойовиками загинула жінка та 5 дітей. Також було завдано великої шкоди місту Сукайлабія. У відповідь урядові війська Асада нанесли удари по позиціях бойовиків Хаят Тахрір аш-Шам в провінції Ідліб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що режим Асада захоплює райони в зоні деескалації в Сирії. В результаті боїв, які відбулися напередодні вночі, сирійські райони Кефренбуде і Таш Тепеси перейшли під контроль режиму Асада, після чого армія Асада почала наступ на район Мадик Колес в провінції Хама.

Нагадаємо, що понад 150 тисяч чоловік за останній тиждень покинули свої будинки в провінції Ідліб на північному заході Сирії, рятуючись від нових бойових зіткнень і бомбардувань. Сирійські урядові війська в останні дні почали наступати на позиції збройних опозиційних угруповань. Наступ супроводжується бомбардуваннями, в яких беруть участь, як затверджуються, літаки армії Башара Асада і Російської Федерації.

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