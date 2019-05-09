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Режим Асада захоплює райони в зоні деескалації в Сирії

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 14:57
Режим Асада захоплює райони в зоні деескалації в Сирії
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Під контроль режиму перейшли райони Кефренбуде і Таш Тепеси

Війська режиму Башара Асада разом з проіранськими терористичними угрупуваннями продовжують захоплювати території в зоні деескалації на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, внаслідок боїв, які сталися напередодні вночі, сирійські райони Кефренбуде і Таш Тепеси перейшли під контроль режиму Асада. Після захоплення даних територій армія Асада почала наступ на район Мадик Калеси в провінції Хама.

Зазначається, що наступ з повітря підтримує російська військова авіація. Наразі війська Асада обстрілюють та бомблять район Мадик Калеси. Передбачається, що після захоплення Мадик Калеси, режим почне наступ на найближчі поселення Киркат, Таль-Хавваш, Тувейна, Аль-Хабит і Шария.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 150 тисяч людей за останній тиждень залишили свої будинки в провінції Ідліб на північно-заході Сирії, рятуючись від нових бойових зіткнень і бомбардувань.

РБК-Україна писало, що в ніч на неділю, 5 травня, урядові війська обстріляли ряд поселень на півночі і заході сирійській провінції Хама. Під обстріл потрапили поселення Кифренбуде, аль-Накус, аль-Сирмани, аль-Марретхирне і ще кілька населених пунктів. У результаті обстрілу загинули щонайменше 8 осіб. Серед жертв - три дитини.

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