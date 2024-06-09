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В "Резерв+" внедрят функцию электронного направления на ВЛК "ограниченно пригодным", – Минобороны

Фото: новая функция должна разгрузить ТЦК (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Министерство обороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение ВЛК (военно-врачебной комиссии) тем, кто имеет статус "ограниченно пригодный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

Пока в приложении нет такой функции, но ее уже рассматривают.

"Хочу приоткрыть занавес, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВЛК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека" , – уточнила заместитель министра обороны.

С появлением такой технической возможности военнообязанные смогут выбрать, или получить направление на прохождение ВЛК во время личного визита в ТЦК, или получить его в приложении "Резерв+". Кроме того, функция должна разгрузить ТЦК.

"Но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительные очереди на такое формальное действие, получить направление это формальное действие", - резюмировала Екатерина Черногоренко.

Напомним, правительство Украины поддержало постановление о бронировании военнообязанных от мобилизации через портал "Дія". По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора. В частности, вместо недель бронирование будет длиться меньше суток.

Ранее РБК-Украина сообщало, что для граждан Украины изменили правила постановки на военный учет. Отныне лица, снятые с него в связи с выездом за границу, смогут снова встать на учет без обязательного возвращения в Украину.

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