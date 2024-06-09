В "Резерв+" внедрят функцию электронного направления на ВЛК "ограниченно пригодным", – Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

Пока в приложении нет такой функции, но ее уже рассматривают.

"Хочу приоткрыть занавес, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВЛК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека" , – уточнила заместитель министра обороны.

С появлением такой технической возможности военнообязанные смогут выбрать, или получить направление на прохождение ВЛК во время личного визита в ТЦК, или получить его в приложении "Резерв+". Кроме того, функция должна разгрузить ТЦК.

"Но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительные очереди на такое формальное действие, получить направление это формальное действие", - резюмировала Екатерина Черногоренко.