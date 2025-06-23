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"Резерв+" отслеживает геолокацию пользователей? В Минобороны отреагировали на вброс

Иллюстративное фото: в Минобороны опровергли фейки о "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети распространяют слухи о том, что приложение "Резерв+" якобы может отслеживать геолокацию пользователей. Это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В Минобороны предупредили, что в сети публикуют дезинформацию о якобе сборе данных пользователей приложения "Резерв+". Речь о геолокации и цифровых данных пользователей. 

"Ее цель - посеять недоверие к цифровизации, вызывать сомнения в работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине", - подчеркнули в ведомстве. 

В министерстве обратили внимание, что:

  • "Резерв+" не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который есть у приложения - это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. 
  • На скриншотах, которые использовались в фейковых публикациях о "Резерв+" в сети, нет доказательства, что речь именно об этом приложении. 
  • "Резерв+" работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра "Оберіг".

"Призываем пользователей не поддаваться на информационные провокации, проверять факты и доверять только официальным источникам", - добавили в ведомстве. 

Нововведения в "Резерв+"

Напомним, ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что в "Резерв+" добавят возможности оплачивать штрафы от ТЦК.

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