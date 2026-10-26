В "Резерв+" возобновили оформление отсрочек от мобилизации

Восстановлен доступ к услуге оформления отсрочек от мобилизации, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы. Плановые технические работы в системах Министерства юстиции завершены.

В ведомстве отметили, что сейчас все услуги в "Резерв+" работают в обычном режиме.

Напомним, 23 октября в Министерстве обороны предупреждали о временном прекращении оформления отдельных отсрочек в приложении "Резерв+" из-за плановых технических работ в системах Минюста.