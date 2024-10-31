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В "Резерв+" скоро появятся электронные отсрочки: кто первый сможет получить

Киев, Четверг 31 октября 2024 15:41
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В "Резерв+" скоро появятся электронные отсрочки: кто первый сможет получить Фото: в ноябре в "Резерв+" появятся электронные отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+" уже в следующем месяце. Однако сначала они будут доступны не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют. Этот сервис появится в ноябре в следующем обновлении "Резерв+".

Как объяснила замминистра, первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен многодетным родителям.

Черногоренко отметила, что эта функция стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству разных министерств. Например, в случае со студентами речь идет о Министерстве обороны и Министерстве образования и науки.

"В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью напрямую. И работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все другие типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, имеющие отсрочку, могли оформить ее онлайн", - добавила она.

Замминистр подчеркнула, что "Резерв+" развивается как полноценная альтернатива ТЦК. Позже все сервисы, предоставляемые ТЦК, будут доступны в мобильном приложении.

Что такое "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+" - это электронный сервис для военнообязанных, призывников и резервистов. В приложении украинцы могут обновить свои военно-учетные данные, сформировать военно-учетный документ и пересмотреть информацию, содержащуюся о них в реестре "Оберіг".

Минобороны продолжает добавлять в "Резерв+" новые функции. К примеру, в приложении уже отображается бронирование от мобилизации.

Как сообщалось, в ноябре в приложении также появятся отсрочки.

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