В "Резерв+" скоро появятся электронные отсрочки: кто первый сможет получить

Электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+" уже в следующем месяце. Однако сначала они будут доступны не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют. Этот сервис появится в ноябре в следующем обновлении "Резерв+".

Как объяснила замминистра, первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен многодетным родителям.

Черногоренко отметила, что эта функция стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству разных министерств. Например, в случае со студентами речь идет о Министерстве обороны и Министерстве образования и науки.

"В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью напрямую. И работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все другие типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, имеющие отсрочку, могли оформить ее онлайн", - добавила она.

Замминистр подчеркнула, что "Резерв+" развивается как полноценная альтернатива ТЦК. Позже все сервисы, предоставляемые ТЦК, будут доступны в мобильном приложении.