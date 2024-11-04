В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек: кому доступно

"Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполнили форму тестирования. Дальше люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - рассказала она.

По словам Черногоренко, инструкции будут присылать на электронную почту.

Чиновница также обратила внимание, что в случае наличии отсрочки ее продление возможно только после завершения срока действия. Двух активных отсрочек одновременно быть не может.

Замминистра обороны рассказала, что до запуска услуги в "Резерв+" остались "считанные дни".