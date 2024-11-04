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В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек: кому доступно

Иллюстративное фото: в "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" сегодня, 4 ноября, начался бета-тест онлайн отсрочек. Принять участие могут студенты, и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

"Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполнили форму тестирования. Дальше люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - рассказала она. 

По словам Черногоренко, инструкции будут присылать на электронную почту. 

Чиновница также обратила внимание, что в случае наличии отсрочки ее продление возможно только после завершения срока действия. Двух активных отсрочек одновременно быть не может. 

Замминистра обороны рассказала, что до запуска услуги в "Резерв+" остались "считанные дни". 

Отсрочки в "Резерв+"

Напомним, недавно стало известно, что в приложение "Резерв+" решили добавить возможность получить отсрочки онлайн. Сначала такая услуга будет доступна для людей с инвалидностью, студентов и аспирантов, а позже - для многодетных родителей.

Таким образом, отсрочку можно будет получить в несколько кликов в приложении.

Статус отсрочки будет отображаться в электронном военном документе в "Резерв+".

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