В "Резерв+" разрешили оплатить штраф от ТЦК за неуточненные данные со скидкой

Военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, отныне могут оплатить штраф в "Резерв+" онлайн. Более того, на оплату онлайн будет действовать 50% скидка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В "Резерв+" с сегодняшнего дня, 11 июля, запустился новый сервис - уплата штрафов. Благодаря ему, военнообязанные, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф онлайн со скидкой 50%.
Это позволит оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту из документа в приложении.
В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.
Как оплатить штраф онлайн:
В министерстве напомнили, что штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в "Резерв+". Если не сделать этого вовремя, придется заплатить полную сумму - 17 000 грн.
В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.
Минобороны отметило, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.
"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано еще в прошлом году Министерством обороны Украины для призывников, военнообязанных и резервистов.
В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.
Заметим, что заместитель главы Министерства обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, недавно сообщала, что в "Резерв+" появится возможность оплачивать штрафы от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Напомним также, что во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны при себе носить военно-учетные документы.
В случае их отсутствия ТЦК могут задержать гражданина до установления его статуса, доставить в военкомат, вручить повестку, выписать штраф или назначить дату следующей встречи для уточнения военно-учетных данных.
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