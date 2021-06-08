З'явився новий президентський рейтинг: кого підтримують українці

Якби вибори президента України відбувалися наприкінці травня 2021 року, найбільшу підтримку отримав Володимир Зеленський - 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. За останній місяць його рейтинг дещо знизився - у середині квітня за нього планували голосувати 31,4% респондентів.

На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали б 14,6% серед тих, хто визначився (у середині квітня - 18,1%). На третьому місці Юлія Тимошенко - 11,9% (місяцем раніше - 11,9%).

Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою Ігор Смешко - 9,5% (у середині квітня - 10,4%) та Юрій Бойко - 9,2% (місяцем раніше - 10,4%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

При цьому, респондентам також ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін. У цілому, 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують - 54,5%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 27 травня - 1 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.