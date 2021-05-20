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Свіжий рейтинг партій: які політсили проходять у Раду

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Україна, Четвер 20 травня 2021 12:09
Свіжий рейтинг партій: які політсили проходять у Раду Фото: у Раду пройдуть чотири парламентські партії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині травня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 24,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. В кінці квітня партію підтримували 22,8% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

  • "Європейська солідарність" - 13,5% (наприкінці квітня - 14,4%),
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 13,2% (наприкінці квітня 13,7%),
  • "Батьківщина" - 11,8% (наприкінці квітня-12,2%).

Свіжий рейтинг партій: які політсили проходять у Раду

Крім того, партію "Сила і честь" підтримують 5,0%, Радикальну партію - 4,1%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,0%, партію Мураєва "наші" - 4,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,8%, ВО "Свобода" - 3,7%, "Голос" - 3,3%, партію Шарія - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Свіжий рейтинг партій: які політсили проходять у Раду

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, якби президентські вибори відбулися в середині травня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 30,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. На початку квітня його рейтинг становив 24,9%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної Ради проходили в середині квітня 2021 року, то 5%-ний бар'єр з високою ймовірністю подолали б п'ять партій. Чотири з них і зараз представлені в парламенті.

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