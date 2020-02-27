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Позитивне ставлення до Зеленського впало нижче 50%

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 15:02
Позитивне ставлення до Зеленського впало нижче 50%
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

За два місяці президент втратив 13 відсоткових пунктів народної підтримки

Наприкінці лютого 2020 року до президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 47% українців, негативно - 24%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У порівнянні з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%).

Позитивне ставлення до Зеленського впало нижче 50%

До прем’єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставляться в лютому 8% опитаних, негативно - 33%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Гончарука позитивно, зменшилася на 4 відсоткових пункти (було 12%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22%).

Позитивне ставлення до Зеленського впало нижче 50%

До голови Верховної ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться в лютому 21% опитаних, негативно - 16%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5 відсоткових пунктів (було 11%).

Позитивне ставлення до Зеленського впало нижче 50%

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у першому турі виборів за Володимира Зеленського готові голосувати 44,2% серед тих громадян, хто визначився з кандидатом.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 40,1% (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

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