Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум, - Newsweek

18:40 19.03.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Новый национальный опрос в США свидетельствует, что рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал до исторического минимума.

По результатам опроса YouGov, общий уровень одобрения работы Трампа на посту президента составляет 38%. В то же время 59% опрошенных американцев не поддерживают его деятельность.

Чистый рейтинг одобрения экономической политики президента США упал до -29% - это самый низкий уровень за всю историю опросов. Он хуже даже времен пика COVID-19, когда Трамп находился на посту президента в свой первый срок.

Кроме того, 36% респондентов одобряют действия президента США в отношении Ирана, тогда как 56% выступают против.

Неодобрение действий Трампа в отношении стоимости жизни составляет 67%, в то время как 26% американцев одобрили его действия.

Неутешительный рейтинг Трампа

Напомним, опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким показателем с момента его возвращения к власти.

Причина заключается в том, что американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни и расследованием дела покойного осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Кроме того, ранее сообщалось, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).

Исследователи отметили, что восприятие "трампизма" как угрозы растет, а количество тех, кто видит в нем нейтральную позицию, по сравнению с концом 2024 года уменьшается.

