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НБУ поновив рейтинг прибутковості банків

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 13:43
НБУ поновив рейтинг прибутковості банків Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень 2021 року отримали 4,050 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 1,535 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

про даними НБУ, на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 380 млн гривень, на третьому приватний ПУМБ - 338 млн гривень

За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 4,097 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 48 млн гривень.

НБУ поновив рейтинг прибутковості банків

Нагадаємо, прибуток українських банків у січні 2021 року склала 4,050 млрд гривень. Це на 38,6% менше, ніж роком раніше (6,592 млрд гривень).

Зазначимо, рейтинг по прибутковості за 2020 рік очолював державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом " Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк - 2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.

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