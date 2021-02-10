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Рейтинг політиків: кому довіряють українці на початку лютого

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 10:48
Рейтинг політиків: кому довіряють українці на початку лютого Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку лютого 2021 року українці висловлюють недовіру до всіх політиків. Близько третини опитаних не знають прізвищ прем'єра та голови парламенту.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

  • Президенту Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%.
  • Меру Києва Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%,
  • Екс-прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%,
  • Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають його,
  • Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%, Лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойко довіряють 24%, не довіряють - 56%.
  • Лідеру партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка довіряють 23%, не довіряють - 74%,
  • Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%,
  • Екс-прем'єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%.
  • Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%).
  • Прем'єр-міністру Денису Шмыгалю довіряють 12%, не довіряють - 54%, третина (30%) не чули про такого.

Рейтинг політиків: кому довіряють українці на початку лютого

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці січня 2021 року українці висловлюють недовіру майже до всіх політиків. Президент Володимир Зеленський втратив першу позицію в рейтингу.

Зазначимо, якби президентські вибори проходили на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко і Петро Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

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