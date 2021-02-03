Рейтинг політиків: кому найбільше довіряють українці

Фото: РНБО (прес-служба президента)

Жоден з провідних політиків не має позитивного балансу довіри

Наприкінці січня 2021 року українці висловлюють недовіру майже до всіх політиків. Президент Володимир Зеленський втратив першу позицію в рейтингу.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Найбільше респондентів довіряють меру Києва Віталію Кличку (37,5% довіряють і 51,8% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,3%) та Зеленському (35,6% проти 59,6%, баланс -24%).

Далі йдуть екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман (30,9% проти 54,2%, баланс -23,3%), лідер партії ОПЗЖ Юрій Бойко (28,9% проти 48,4%, баланс -19,5%), шоумен Сергій Притула (27,3% проти 39,1%, баланс -11,8%),

Крім того, у списку спікер парламенту Дмитро Разумков (26,6% проти 28,6%, баланс -2,1%), лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (26,2% проти 69%, баланс -42,8%), лідер радикальної партії Олег Ляшко (25% проти 68,8%, баланс -43,8%), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (22,7% проти 74,4%, баланс -51,7%) та лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (22,3% проти 18,7%, баланс +3,7%). Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%.

Якщо порівнювати відсоток тих, хто довіряє політику, з аналогічним показником у грудні 2020 року, найбільші зміни простежуються у випадку: Кличка - ріст з 31,8% до 37,5%, Гройсмана - ріст з 25,4% до 30,9%, Тимошенко - ріст з 16,6% до 26,2%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.