Ребенок поступил в университет, но ему не интересна специальность: что делать родителям

Иногда может случиться такая ситуация: абитуриент поступает на выбранную специальность, начинает погружаться в будущую профессию и понимает, что на самом деле не хочет заниматься этим в жизни. Это может произойти также и на завершающих курсах обучения. Что делать в этом случае?

Как действовать в таком случае

Педагог отмечает, что важно понимать контекст, когда ребенок окончательно принял решение, что выбрал не ту образовательную программу или специальность.

"Если это уже 3-4 курс бакалавриата, возможно, есть смысл доучиться, получить диплом бакалавра и поступить в магистратуру на другую образовательную программу, которая больше нравится. Но если решение о переходе на другую специальность принято на первом курсе, тогда, наверное, стоит сменить профессию", - рассуждает Новикова.

В этой ситуации есть несколько возможных вариантов развития событий:

отчислиться с ЗВО и в следующем году поступить снова уже на желаемую специальность

Для этого абитуриенту не нужно снова сдавать НМТ, поскольку сейчас при поступлении принимают результаты НМТ и ВНО предыдущих лет. Можно считать, что студент так теряет один год обучения, но может посвятить его поиску того, чем истинно хочет заниматься.

Стоит отметить также, что для парней повторное поступление на тот же уровень образования не даст отсрочку от мобилизации.

перевод на другую специальность, образовательную программу или в другой ЗВО

Студент может сменить учебное заведение или образовательную программу с сохранением места государственного заказа. При этом соискатель не теряет своего уровня. Если он уже учился на магистратуре, то и переведут его на магистратуру.

Однако в то же время перевод может осуществляться на такой же или низший год обучения с учетом требований к поступающим на соответствующую образовательную программу и анализа результатов обучения, полученных в предыдущие периоды обучения.

Перевод на низший год обучения проводят только на "контракт", и в этом случае может возникнуть вопрос о разнице стоимости.

Университет может отказать в переводе, если у студента есть неудовлетворительные баллы для выполнения заданий выбранной образовательной программы. Кроме того, для перевода ЗВО, выбранный студентом, должен дать согласие принять нового поступающего.

В связи с приказом МОН до 1 января 2025 года приостановили перевод соискателей высшего образования на дневную или дуальную формы получения образования из других форм обучения.

Исключение предусмотрено для категорий:

забронированные на период мобилизации и военное время и состоят на специальном военном учете

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени; ребенка, получившего тяжелую травму и требует трансплантации органа, паллиативной помощи, но которому не установлена инвалидность

лица, которые на дату обновления не достигли 25-летнего возраста, при наличии информации о предварительном обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования

соискатели высшего образования, имевшие перерыв в обучении в связи с беременностью и родами или уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста в предусмотренных законодательством случаях)

лица, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года

лица, возобновляемые для получения образования по медицинским или фармацевтическим специальностям, при наличии информации о предварительном обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования

лица, которым предоставили академический отпуск продолжительностью не более одного года по медицинским показаниям, в связи с участием в программе академической мобильности или в связи с семейными обстоятельствами, при наличии предварительного обучения в Единой государственной электронной базе по вопросам образования

лица, возобновляемые в составе курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения и военных учебных подразделений в заведении высшего образования

Также приостановили возобновление на дневной или дуальной форме получения образования вместе с допуском к образовательному процессу после окончания срока прерывания обучения.

получать параллельно второе образование

Студент может также оставаться на учебе в своем текущем заведении и одновременно поступить на другую уже желаемую специальность.

"Но нужно понимать, что обучение на нескольких образовательных программах может быть сложным для студента. Кроме того, на "бюджете" можно учиться только по одной специальности, другая будет за средства физических или юридических лиц", - отмечает Иннола Новикова.

Если же студент и его родители приняли окончательное решение, по какому механизму будут получать другую специальность, им следует обратиться в то высшее образование, где мечтает учиться ребенок, и получить информацию о наличии свободных мест, возможности перехода к ЗВО, условиях и т. д.