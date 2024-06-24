Сколько стоит высшее образование в Украине: стоимость обучения в топовых университетах

Менее чем через месяц начнется вступительная кампания 2024 года. Стоимость обучения играет не последнюю роль при выборе высшего учебного заведения.

Поэтому РБК-Украина собрало цены на обучение по популярным специальностям в топовых ЗВО Украины.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Следовательно, цены на филологические специальности варьируются от 50 900 до 59 400 гривен за учебный год.

Экономическое направление стоит от 50 000 до 70 000 гривен; маркетинг - 54 000 гривен; право - 66 600 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 50 900 гривен.

Экономические специальности являются самыми дорогими в КНУ имени Шевченко (скриншот)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 34 680 гривен и 39 642 гривны, если изучать международную экономику (в прошлом году было 30 180 гривен и 34 485 соответственно).

Компьютерные технологии можно изучать не менее 32 890 гривен в год, а максимальная сумма составляет 52 890 при том, что в прошлом году эта сумма составила 46 289 гривен.

Цены на иностранную филологию варьируются от 41 790 до 48 952 гривен в год.

Стоимость изучения иностранных языков во Львовском национальном университете (скриншот)

Специальность "Право" в ЛНУ теперь стоит 52 890 гривен, что является наибольшей суммой за обучение в этом университете на год. По сравнению с прошлым годом, стоимость выросла на 6 600 гривен.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

В ХНУ имени Каразина стоимость значительно ниже предыдущих университетов, хотя и несколько выросла по сравнению с прошлым годом.

Так, например, стоимость "контракта" на филологии начинается с 23 000 (было 20 740) гривен и повышается до 33 000 (было 25 550). Экономические специальности стоят 31 000 гривен вне зависимости от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.

Обратите внимание, что обучение на заочной форме где-то вдвое дешевле, чем дневная форма.

Сравнение стоимости обучения на дневной и заочной форме в ХНУ имени Каразина (скриншот)

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

В "Могилянке" год обучения на факультете экономики стоит 64 000 гривен. За изучение специальности "Право" ежегодно придется платить 89 300 гривен (в прошлом году сумма составила 85 000).

Филологические науки стартуют с 49 400 и заканчиваются 66 200 гривен в год.

Самые высокие цены остались на том же уровне, что и были в прошлом году: информационные технологии - 70 000 гривен; компьютерные науки - 95 000 гривен; анализ уязвимостей информационных систем - 100 000 в год.

В "Киево-Могилянской академии" самая высокая стоимость "контракта" на обучение (скриншот)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

За обучение на филологии придется отдать от 48 900 гривен в год - сумма к уплате выросла на пять тысяч. Экономические специальности и маркетинг стоят 43 900 гривен.

Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 49 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 43-54 900 гривен.

То есть, непрофильные специальности КПИ выросли в стоимости примерно на пять тысяч гривен, а профильные - кое-где и на 10 тысяч гривен.

Цены на прикладные специальности в КПИ имени Сикорского (скриншот)

Как формируется стоимость на обучение

Государственный эксперт по вопросам высшего образования МОН Андрей Охримовский отмечает, что заведения высшего образования определяют стоимость обучения самостоятельно, однако есть одно "но".

"Те заведения, которые получают государственный заказ, обязаны соблюдать требования к индикативной себестоимости. То есть стоимость контракта на конъюнктурных специальностях не ниже 60-80% от средней стоимости подготовки по госзаказу", - объясняет эксперт.

К конъюнктурным специальностям относятся: филология (кроме украинского и крымскотатарского языка и литературы, фольклористики), экономика, политология, психология, социология, журналистика, учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, право, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, информационные системы и технологии, стоматология, медицина, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, медицинская психология, фармация, промышленная фармация, физическая терапия, эрготерапия, педиатрия, общественное здоровье, гостинично-ресторанное дело, туризм, публичное управление и администрирование, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, международные экономические отношения и международное право.

То есть стоимость обучения на этих специальностях за год не должна быть ниже 60-80% от суммы, которую государство выделяет для обеспечения образованием одного поступившего абитуриента на "бюджет".