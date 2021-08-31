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НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в найближчі 1,5 року

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 11:56
НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в найближчі 1,5 року Фото: НБУ оприлюднив календар платежів за зовнішнім боргом (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 липня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані (НБУ).

За даними НБУ, в третьому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 11,461 млрд доларів, з яких 8,980 млрд доларів - основна сума боргу, 2,480 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,932 млрд доларів. У IV кварталі треба повернути 5,529 млрд доларів.

До кінця року Україна повинна повернути 857 млн доларів Міжнародному валютному фонду, в т.ч. 122 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 15,544 млрд гривень нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в найближчі 1,5 року

bank.gov.ua

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за 2022 рік повинні виплатити 15,453 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі - 4,393 млрд доларів, в четвертому кварталі - 4,789 млрд доларів.

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року зріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів. Розмір боргу перевищив рівень, який був досягнутий на кінець III кварталу 2015 року (124,03 млрд доларів).

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