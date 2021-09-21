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Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 16:08
Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства Фото: українські підприємства половину боргу тримають на Кіпрі (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 червня 2021 року. На першому місці серед кредиторів традиційно знаходиться Кіпр з часткою 48,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці II кварталу 2021 року становить 43 064 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію Уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 20 996 млн доларів. Далі йдуть:

  • Велика Британія - 5 432 млн доларів,
  • Нідерланди - 2 380 млн доларів,
  • Люксембург - 1 282 млн доларів,
  • Німеччина - 1 396 млн доларів,
  • Британські Віргінські Острови - 1 273 млн доларів,
  • США - 1 159 млн доларів,
  • Російська Федерація - 1 123 млн доларів.

Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору станом на 30.06.2021

Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства

Нагадаємо, за даними НБУ, в третьому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 11,461 млрд доларів, з яких 8,980 млрд доларів - основна сума боргу, 2,480 млрд доларів - відсотки.

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Національний банк України
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