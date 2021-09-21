ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятия

Новина українською →
Украина, Вторник 21 сентября 2021 16:08
Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятия Фото: украинские предприятия половину долга держат на Кипре (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр с долей 48,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 996 млн долларов. Далее идут:

  • Великобритания - 5 432 млн долларов,
  • Нидерланды - 2 380 млн долларов,
  • Люксембург 1 282 млн долларов,
  • Германия - 1 396 млн долларов,
  • Британские Виргинские Острова - 1 273 млн долларов,
  • США - 1 159 млн долларов,
  • Российская Федерация - 1 123 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 30.06.2021

Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятия

Напомним, по данным НБУ, в третьем-четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 11,461 млрд долларов, из которых 8,980 млрд долларов - основная сумма долга, 2,480 млрд долларов - проценты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами