ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

Новость на русском →
Україна, Середа 20 жовтня 2021 11:43
НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень Фото: Ощадбанк і ПриватБанк скоротили ще 350 відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 6763 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 371 (на 5,2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні був 71 діючий банк, і їх кількість скоротилася з початку року на два.

Найбільше відділень, як і раніше, в державних Ощадбанку (1679) і ПриватБанку (1521). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (на 354 з початку року).

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (395), державний Укргазбанк (269). Замикає п'ятірку банк з іноземним капіталом УкрСиббанк (255).

НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-серпень 2021 року отримали 45,592 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 18,502 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу