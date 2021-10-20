НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 6763 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 371 (на 5,2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, в Україні був 71 діючий банк, і їх кількість скоротилася з початку року на два.

Найбільше відділень, як і раніше, в державних Ощадбанку (1679) і ПриватБанку (1521). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (на 354 з початку року).

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (395), державний Укргазбанк (269). Замикає п'ятірку банк з іноземним капіталом УкрСиббанк (255).