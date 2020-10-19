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Рейтинг банків за кількістю відділень: держбанки скорочують мережу

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 16:38
Рейтинг банків за кількістю відділень: держбанки скорочують мережу
Фото: відділення банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ощадбанк, ПриватБанк з початку року скоротили 574 відділення

За станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. Порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 673.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ.

За даними НБУ, в Україні налічувалося 74 діючих банків, їх кількість скоротилося порівняно з 1 січня, оскільки банк "Аркада" був визнаний банкрутом і позбувся ліцензії.

Найбільше відділень раніше в державних Ощадбанку (1931) та ПриватБанку (1750). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль (456) і УкрСиббанк (278). Замикає п'ятірку державний Укргазбанк (269).

Рейтинг банків за кількістю відділень: держбанки скорочують мережу

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні налічувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня в банку була введена тимчасова адміністрація. За даними НБУ, основною причиною банкрутства банку "Аркада" стало виведення власниками банку великої будівлі в центрі Києва та передача його в заставу спорідненим структурам.

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