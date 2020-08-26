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Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку "Аркада"

Київ, Середа 26 серпня 2020 10:15
Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку "Аркада"
Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Причиною банкрутства стала втрата будівлі в центрі Києва

Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним через зменшення капіталу до однієї третини від нормативу. Проблеми банку не пов’язані з пандемією коронавірусу та зменшенням ділової активності.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Як зазначив Шевченко, НБУ був зобов’язаний це зробити згідно з законом про банки.

"Причина виведення банку з ринку це зменшення нормативу капіталу до менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. В банк введена сьогодні вранці тимчасова адміністрація", - сказав він.

Голова НБУ наголосив, що ці заходи жодним чином не пов’язані з пандемією, зменшенням бізнес-активності.

"Проблеми банку виникли через втрату активу. Це будівлі та земельна ділянка, яка знаходиться на вулиці Ольгінська. У минулому році банк "Аркада" передав цю будівлю в заставу спорідненій особі, а нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого великого активу капітал банку став від'ємний і НБУ був зобов’язаний визнати його неплатоспроможним", - сказав Шевченко.

Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку &quot;Аркада&quot;

Будинок банку "Аркада" на вулиці Ольгінська (arkada.ua)

За його словами, НБУ звернувся до правоохоронців щодо неправомірних дій посадових осіб банку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 26 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

Зазначимо, за даними НБУ, в Україні нараховувалося 75 чинних банків, і їх кількість не змінилася за перше півріччя 2020 року.

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