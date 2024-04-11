Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2024 года получили 25,897 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 7,569 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, на втором и третьем местах государственные Ощадбанк (2,465 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,959 млрд гривен), на четвертом - банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 1,683 млрд гривен, на пятом государственный Украгазбанк 1,561 млрд гривен.

По данным НБУ, 57 из 63 банков получили прибыль на сумму 26 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 100 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%.

В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога, что существенно снизило прибыльность банков по итогам года.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).