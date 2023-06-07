Депозиты в банках и ОВГЗ: в НБУ рассказали, как можно защититься от инфляции

Меры Национального банка Украины привели к тому, что ставки большинства банков предлагают по вкладам в гривне от 3-х месяцев на уровне 15-20% годовых. Инфляция ожидается на более низком уровне.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе НБУ.

Как отметили в НБУ, с июня 2022 года проводит политику, нацеленную на рост привлекательности депозитов в гривне для защиты сбережений граждан от инфляционного обесценения, уменьшения давления на валютный рынок и снижения инфляции. Именно с этой целью и была повышена учетная ставка в июне прошлого года на 15 п.п. - до 25%.

По данным НБУ, в целом отклик банковских ставок на повышение учетной ставки соответствовал оценкам в период до полномасштабного вторжения.

В то же время из-за увеличения ликвидности банковской системы влияние учетной ставки на депозитные ставки банков стало ожидаемо ослабевать. В ответ на это НБУ с начала этого года ввел комплекс мер: повышение нормативов обязательного резервирования и обновление операционного дизайна монетарной политики. Это усилило отклик банковских депозитных ставок на учетную ставку, отметили НБУ.

"НБУ уже долгое время направляет свою процентную политику и применяет инструменты монетарной политики прежде всего для обеспечения должной привлекательности срочных сбережений в гривне", - сообщили в пресс-службе.

В результате сегодня большинство банков, включая маркетмейкеров, предлагают по вкладам в национальной валюте от 3-х месяцев 15-20% годовых. Такая доходность позволяет защитить сбережения от инфляционного обесценения. По прогнозу НБУ, в текущем году инфляция замедлится до 15%, а в следующем - ниже 10%, отметили в пресс-службе.

Министерство финансов со своей стороны повысило доходность внутренних гособлигаций. Максимальная ставка по гривневым ОВГЗ в 2023 году достигла почти 20% годовых, тогда как в мае 2022 года она составляла 11,5%, добавили в НБУ.