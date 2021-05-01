На рейсах УЗ пройдуть рейди поліції. Шукатимуть порушників карантину

За його словами, кожен поїзд до та після рейсів проходитиме спеціальну обробку всередині та ззовні. Працівники та пасажири повинні носити маски та дезінфікувати руки як в поїздах, так і на вокзалі. У кожному вагоні встановили санітайзери.

Національна поліція та воєнізована охорона "Укрзалізниці" зможе проводити "рейди" та перевірятиме, як пасажири та співробітники компанії носять маски.

Пасажирів, які не дотримуватимуться карантину, можуть висадити з потяга.

"Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право. Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, взяти її за руку і витягти з поїзда, він не може. Для цього він залучає поліцію, яка, звісно, повинна цю людину зняти. У нас налагоджена взаємодія з поліцією, є кейси, є приклади, як це відбувається. Провідники та начальники поїздів прекрасно проінструктовані. Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту", - пояснив Шевченко.