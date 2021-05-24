Рейс Відень - Москва був виконаний через Україну
Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines 24 травня змінила маршрут рейсу Відень - Москва (AUA601 / OS601), який традиційно пролягав через повітряний простір Білорусі. Перевізник прийняв рішення виконати політ через Україну.
Про це свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.
За її даними, авіалайнер Austrian Airlines приземлився в московському аеропорту Домодєдово на 12 хвилин раніше.
Фото: Austrian Airlines виконала рейс Відень-Москва через Україну, в обхід Білорусі (flightaware.com)
Нагадаємо, Wizz Air перенаправила рейс з Києва в Таллінн в обхід Білорусі.
Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю.
Також очікується, що найближчими днями уряд Польщі заборонить польоти над цією країною авіакомпанії LOT.
Відзначимо, причиною такого рішення міжнародних авіакомпаній стала примусова посадка літака Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс, в Мінську після повідомлень про замінування.
Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі. Відразу після приземлення білоруські силовики затримали знаходився на борту творця і головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Після цього ряд країн заявили про припинення польотів над Білоруссю.