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Рева розповів, як довго 2 системи нарахування субсидій будуть діяти паралельно


Кабмін хоче оцінити ефективність кожної з систем виплати

В течение трех месяцев в Украине будут действовать параллельно две системы начисления населению жилищных субсидий. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о марте, апреле и мае.

"В течение марта, апреля и мая текущего года две системы выплаты субсидий населению -безналичная и наличная в денежной форме - будут функционировать параллельно", - сообщил Рева.

По его словам, в правительстве планируют оценить, продолжать ли выплату субсидий таким способом в дальнейшем.

"Это даст возможность объективно оценить эффективность каждой из них, чтобы принять решение о дальнейшем использовании этих механизмов социальной поддержки в будущем", - добавил министр соцполитики.

Напомним, Рева заявил, что субсидию наличными получат более 3 миллионов домохозяйств.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2019 года пенсионеры получат субсидию для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года вместе с пенсией. При этом все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

Добавим, Кабинет министров Украины направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий населению.

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