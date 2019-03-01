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У Кабміні назвали число домогосподарств, які отримають субсидію готівкою

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 11:09
У Кабміні назвали число домогосподарств, які отримають субсидію готівкою
Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді підкреслили, що передбачені різні способи виплати громадянам субсидії

Субсидію готівкою отримають понад 3 мільйонів домогосподарств. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева зазначив, що передбачені різні способи виплати громадянам субсидії.

"Субсидіанти, які оформили субсидію до січня 2019 року, отримають готівку за лютий вже в березні. Передбачені різні способи виплати громадянам цих коштів. Станом на 20 лютого 2019 року субсидію готівкою отримають 3 мільйони 378 тисяч 807 домогосподарств", - повідомив Рева.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко раніше заявив, що українські пенсіонери зможуть отримати монетизовані субсидії готівкою.

Глава держави нагадав, що раніше було прийнято рішення про монетизацію субсидій, а також про їх виплату готівкою. Він також підкреслив, що в Україні 74% одержувачів субсидій є пенсіонерами.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року разом з пенсією. При цьому всі інші субсідіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред'явленням паспорта і ідентифікаційного коду.

Додамо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Очікується, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій населення.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниАндрій Ревамонетизация субсидий
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