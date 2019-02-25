Рева назвав середній розмір підвищення пенсій після індексації

Середнє підвищення складе 255 гривень

Пенсии в Украине после автоматической индексации в среднем повысятся на 255 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Андрея Ревы на совещании в Пенсионном фонде.

По его словам, с 1 марта автоматически проиндексируют выплаты для 10,2 млн пенсионеров. Рева также уточнил, что среднее повышение составит 255 гривен.

"Эти средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 гривен, будет применяться доплата к указанному размеру. Иначе говоря, минимальная доплата в марте составит не менее 100 гривен", - отметил министр.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко рассказал, скольким пенсионерам повысят выплаты. По его словам, с 1 марта начинается автоматическая индексация пенсий, по результатам которой выплаты вырастут у более чем 8 млн пенсионеров.

В рамках индексации с 1 марта пенсионеров ожидают дополнительные выплаты. В частности, пенсионерам с большим стажем выплатят по 2400 гривен двумя траншами.

Отметим, пересчет пенсий в рамках автоматической индексации будет проводиться на основе четкой формулы, которая учитывает показатели средней зарплаты и уровня инфляции в Украине.